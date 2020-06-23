В Саранске сотрудники ГИБДД совместно с общественниками провели акцию «Безопасное лето»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями общественности провели акцию под названием «Безопасное лето».

Во дворах жилых домов инспекторы ГИБДД и общественники проводили беседы с детьми, напоминая им о правилах перехода проезжей части, опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге, а также обращая особое внимание на соблюдение ПДД при движении на велосипеде.

Каждому ребенку были вручены яркие памятки по безопасности дорожного движения и раскраски, в которых рассказывается о ПДД.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф