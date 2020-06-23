В Рузаевке горел дом

В Рузаевке произошло возгорание дома.

Указанное происшествие произошло 22 июня. На территории дачного массива, расположенного по адресу – улица Юрасова, загорелся дом. Огонь повредил постройку на площади 48 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть крайне осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru