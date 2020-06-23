В Мордовии с июля подорожает проезд в пригородных поездах

В Мордовии увеличится стоимость проезда в пригородных поездах.

Известно, что новые тарифы начнут действовать 1 июля. Соответствующее постановление было принято региональным правительством.

В настоящее время размер тарифа составляет 21 рубль 60 копеек за одну десятикилометровую зону. С 1 июля за каждые десять километров с пассажиров будут брать 22 рубля 20 копеек.

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Источник: mordovmedia.ru