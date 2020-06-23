В МВД по Мордовии прошел брифинг, посвященный профилактике мошенничества

В МВД по Мордовии был проведен брифинг, посвященный профилактике мошенничества.

В ходе указанного брифинга оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД по Мордовии Дмитрий Костькин сообщил, что в период с января по май нынешнего года в республике было зарегистрировано 397 случаев мошенничества общеуголовной направленности. Также представитель ведомства отметил, что 301 преступление было совершено дистанционно.

Было зарегистрировано 237 противоправных деяний, связанных с похищением денежных средств с банковских карт.

Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим в течение пяти первых месяцев нынешнего года, составляет более 21 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф