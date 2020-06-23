В Инсарском районе загорелся сарай

В Инсарском районе произошло возгорание сарая.

Днём 22 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Арбузовка. На улице Ленина загорелся сарай. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 50 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС обращаются к гражданам с просьбой соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru