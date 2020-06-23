В Мордовии школьник организовал для сверстников занятия по ПДД

Член отряда ЮИД МОУ «Зубово-Полянская СОШ №1» Илья Лесков во время самоизоляции сначала организовал тематические занятия по безопасности дорожного движения для младшей сестры, а позднее в режиме онлайн начал проводить обучающие уроки по ПДД с товарищами.

Школьник убежден, что правила необходимо не только знать, но и соблюдать каждому участнику дорожного движения, о чем он и рассказывает на своих занятиях со сверстниками.

Сотрудники ГИБДД поблагодарили юного помощника за активную профилактическую работу по безопасности дорожного движения.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф