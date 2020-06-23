В Саранске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Ребенок на дороге»

В Саранске было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Ребенок на дороге».

В период с января по май нынешнего года на территории Мордовии произошло 26 ДТП с участием детей. В результате данных инцидентов пострадали 33 ребенка.

Упомянутое оперативно-профилактическое мероприятие прошло в Саранске 21 июня. В рамках проведения рейдовых проверок сотрудники ГИБДД первоочередное внимание уделяли перевозке юных пассажиров в транспортных средствах.

В отношении нарушителей, которые пренебрегли ПДД и, рискуя жизнью и здоровьем ребенка, перевозили детей без использования специальных кресел и ремней безопасности, были составлены административные материалы.

Кроме того, стражи порядка проводили активную профилактическую работу с юными пешеходами и велосипедистами.

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Источник: 13.мвд.рф