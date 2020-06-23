Жительницу Саранска осудили за предоставление квартиры для потребления наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая предоставляла свою квартиру для потребления наркотиков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с февраля 2019 года по январь нынешнего года 37-летняя жительница Саранска систематически предоставляла свою квартиру, расположенную по адресу – бульвар Эрьзи, четырем знакомым для потребления наркотиков.

Решением суда в отношении жительницы Саранска была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф