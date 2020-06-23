В Мордовии осужденные поздравили медиков с профессиональным праздником

Сотрудники и осужденные исправительной колонии №14 УФСИН по Мордовии поздравили с Днем медицинского работника коллектив ФКУЗ МСЧ № 13 ФСИН России, который трудится в учреждении.

Осужденные организовали и провели акцию «Спасибо врачам», выразив благодарность всем медицинским работникам России, которые лечат граждан с коронавирусной инфекцией и борются за их жизнь.

Кроме того, осужденные испекли торт, который был передан виновникам торжества.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что психологи уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии присоединились к акциям «Безопасные окна» и «Детский телефон доверия».

Источник: 13.fsin.su