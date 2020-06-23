В Мордовии осудили жителя Нижегородской области, обвиняемого в совершении нескольких преступлений

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Нижегородской области, обвиняемого в совершении преступлений на территории республики.

Днём 21 августа прошлого года 25-летний ранее судимый житель села Большие Печерки Нижегородской области возле пешеходного моста через реку Инсар напал на 15-летнюю девочку. Парень надругался над пострадавшей, а также похитил у неё серебряную цепочку и кольцо.

В тот же день молодой человек на остановке общественного транспорта напал на ещё одну жительницу Мордовии. Преступник похитил у гражданки сумку, в которой находились денежные средства, телефон и документы.

В ночь на 22 августа парень похитил из жилого дома, расположенного в селе Анненково Ромодановского района, продукты.

Стражам порядка удалось задержать злоумышленника в течение дежурных суток.

Решением суда в отношении жителя Нижегородской области была избрана мера наказания в виде 10 лет лишения свободы.

Также читайте о том, что жителя Мордовии осудили за убийство знакомого.

Источник: 13.мвд.рф