Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии с начала 2020 года задержали 66 осужденных, находящихся в розыске

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии в течение первой половины нынешнего года задержали 66 осужденных, находящихся в федеральном розыске.

Осужденными, находящимися в розыске, в большинстве случаев являются те, кто осужден к лишению свободы в колониях-поселениях и к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Первые должны прибыть к месту отбывания наказания самостоятельно, но не являются, вторые - не исполняют требований, возложенных судом.

Для установления местонахождения таких осужденных проводится целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий совместно с представителями других правоохранительных органов.

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Источник: 13.fsin.su