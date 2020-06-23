В Мордовии после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по исполненному контракту

Прокуратура Большеберезниковского района добилась погашения задолженности по исполненному контракту.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в начале октября прошлого года МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Большеберезниковского муниципального района» заключило с ООО «Решение-Н» договор на возмездное оказание услуг по комплексному лицензионному сопровождению программных продуктов.

Предусмотренные договором услуги исполнителем были оказаны, а заказчиком приняты, но в предусмотренные договором сроки оплата учреждением произведена не была.

По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой района представления об устранении нарушений закона образовавшаяся задолженность в размере 200 тыс. рублей учреждением была погашена в полном объеме. Главный бухгалтер был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении руководителя учреждения была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru