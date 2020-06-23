Жителя Атюрьевского района приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейского

В Атюрьевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который публично оскорбил сотрудника правоохранительных органов.

Было установлено, что 51-летний житель села Курташки указанного района во время проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в присутствии медицинских работников оскорбил участкового уполномоченного полиции ПП№15 ММО МВД России «Торбеевский», высказав в его адрес слова, унижающие честь и достоинство.

Решением суда в отношении жителя Атюрьевского района была избрана мера наказания в виде 100 часов обязательных работ.

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Источник: prokrm.ru