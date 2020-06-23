В Саранске началась повторная обработка иловых карт очистных сооружений

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» 22 июня приступило к повторной обработке иловых карт очистных сооружений реагентом «Экобактер».

Указанный реагент начинает действовать с первого дня применения и может оставаться эффективным до 60 дней.

После обработки иловых карт реагентами на их поверхности образовывается пленка, которая предотвращает распространение неприятных запахов. Мониторинг уровня содержания сероводорода и аммиака после применения препаратов свидетельствует об их снижении в 6,5 раз по сравнению с исходными данными.

При благоприятных погодных условиях обработка 37 карт займет не больше четырех дней.

Первая обработка в нынешнем году была проведена в начале мая.

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Источник: adm-saransk.ru