Ведущий инженер одного из предприятий Мордовии предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности

В Мордовии пойдет под суд ведущий инженер одного из местных предприятий, обвиняемый в нарушении правил безопасности.

Днём 16 апреля прошлого года электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций ТЭЦ-2 выполнял работы в котлотурбинном цехе на высоте 18 метров. В это время на расстоянии примерно 15 метров произошел разрыв линии трубопровода обогрева барабанов котлов, в результате чего отлетевшими фрагментами металлических труб рабочему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался.

Версия следствия гласит, что гибель мужчины является результатом ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей ведущим инженером КТЦ Саранской ТЭЦ-2 филиала «Мордовский» ПАО «Т-Плюс», связанных с обслуживанием и эксплуатацией трубопровода пара и горячей воды. Обвиняемый, не зная о дате монтажа трубопровода и сроке его службы, не организовал производство экспертизы промышленной безопасности, а лишь в 2017 и 2018 годах произвел наружный осмотр оборудования. Не выявив каких-либо нарушений, фигурант уголовного дела разрешил его дальнейшую эксплуатацию. Обвиняемый в то же время осознавал, что эксплуатация трубопровода производится с нарушениями, которые могут повлечь разрыв и создать реальную угрозу возникновения аварийной ситуации.

Материалы уголовного дела в отношении инженера в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что жителя Атюрьевского района приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейского.

Источник: mordovia.sledcom.ru