В Саранске сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена иномарка, которая находится в розыске.

Днём 22 июня возле дома №76, расположенного по адресу – улица Полежаева, инспекторами ДПС был остановлен автомобиль марки «Сузуки», за рулем которого находился 45-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №3 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф