В Большеигнатовском районе утонул местный житель

В Большеигнатовском районе утонул мужчина.

В пруду, расположенном неподалеку от села Большое Игнатово, 20 июня был обнаружен труп местного жителя 1953 года рождения. В ходе осмотра тела мужчины какие-либо признаки насильственной смерти зафиксированы не были. По предварительной информации, гражданин утонул во время купания.

В настоящее время сотрудники следственных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК России по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru