В Мордовии пропал без вести житель Зубово-Полянского района

В Мордовии разыскивается пропавший без вести житель Зубово-Полянского района.

Бунтов Алексей Евгеньевич, проживающий в Зубово-Полянском районе, 19 июня нынешнего года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Возраст мужчины составляет 43 года. Известно, что гражданин был одет в трико серого цвета, сланцы черного цвета и футболку того же цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8-927-178-46-98 или 02 (102 с моб.).

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Источник: vk.com/poisk_13region