В Лямбирском районе сгорела крыша строящегося дома

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил кровлю строящегося дома.
Поздним вечером 23 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Атемар. На улице Большая дорога загорелся строящийся дом. Огонь полностью уничтожил кровлю строения на площади 80 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru