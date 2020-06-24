В Лямбирском районе сгорела крыша строящегося дома

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил кровлю строящегося дома.

Поздним вечером 23 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Атемар. На улице Большая дорога загорелся строящийся дом. Огонь полностью уничтожил кровлю строения на площади 80 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru