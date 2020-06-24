В Мордовии сотрудники полиции провели мероприятие, направленное на предупреждение и раскрытие краж

Сотрудники МВД по Мордовии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия, направленного на предупреждение и раскрытие краж из жилищ и дачных домов, расположенных на территории Саранска, Рузаевского, Зубово-Полянского, Краснослободского, Лямбирского, Торбеевского и Чамзинского районов.

В указанном мероприятии были задействованы более 50 сотрудников полиции. Было проверено 28 пунктов приема металла, 48 лиц, ранее судимых, 14 ломбардов и несколько комиссионных магазинов.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия в Чамзинском районе стражи порядка задержали 48-летнего гражданина, который подозревается в краже имущества из дома жительницы населенного пункта Красный Посёлок. Выставив оконное стекло, мужчина проник в жилище и похитил оттуда посуду, дрель и строительные инструменты. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей. Ранее у подозреваемого уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф