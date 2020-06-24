Житель Саранска оформил поручительство по кредиту на владелицу утерянного паспорта

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который оформил поручительство по кредиту на имя незнакомой ему женщины.

Стражами порядка было установлено, что осенью прошлого года 45-летний гражданин на одной из улиц Саранска нашел паспорт на имя ранее незнакомой ему женщины. Мужчина пришел в банк с данным документом и заявил, что владелица паспорта готова стать поручителем по кредиту, но сама не может посетить финансовое учреждение из-за состояния здоровья. Гражданин забрал подготовленный договор и подделал в нём подпись поручителя. После этого мужчине был выдан кредит в сумме порядка 500 тыс. рублей.

На протяжении нескольких месяцев гражданин исправно вносил платежи. В определенный момент мужчина перестал выполнять обязательства по кредиту. Спустя некоторое время, владелица утерянного паспорта начала получать звонки из банка о задолженности.

Житель Саранска был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Источник: 13.мвд.рф