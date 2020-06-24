В Рузаевке прошло мероприятие по профилактике детского травматизма

Сотрудники отдела МВД России по Рузаевскому району совместно с председателем Общественного совета при ОМВД Жанной Зубрилиной на улицах Рузаевки провели мероприятие, направленное на профилактику выпадений малолетних детей из окон многоэтажных домов.

В большинстве случаев дети выпадают из окон из-за отсутствия должного контроля со стороны родителей. Естественная любознательность детей перед открытым окном зачастую приводит к тяжелым, а порой и необратимым последствиям.

В ходе мероприятия стражи порядка и представительница общественности раздали родителям памятки, в которых подробно расписаны меры предосторожности по предотвращению несчастных случаев.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники ГИБДД совместно с общественниками провели акцию «Безопасное лето».

Источник: 13.мвд.рф