Полицейские изъяли синтетические наркотики у ранее судимого жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у ранее судимого местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Энгельса, стражами порядка был задержан ранее судимый житель Саранска 1986 года рождения, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 1,55 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф