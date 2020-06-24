В Ельниковском районе произошел масштабный пожар

В Ельниковском районе произошел крупный пожар.

Происшествие произошло утром 23 июня в селе Стародевичье. На улице Крупской загорелись несколько строений.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил тесовой сарай и кровли нескольких надворных построек. Кроме того, пламя повредило ещё три сарая, крышу и внутреннюю отделку жилого дома, а также имущество, находившееся в нём.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе сгорела крыша строящегося дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru