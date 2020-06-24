Мошенники оставили жителя Кочкуровского района без интима и денег

Житель Мордовии перечислил деньги мошенникам, обещавшим оказать интимные услуги.

Несколько дней назад 30-летний житель села Мурань Кочкуровского района на одном из сайтов обнаружил объявление о предоставлении интимных услуг. Мужчина позвонил по телефонному номеру, указанному в данной публикации. Автор объявления заявил, что для подтверждения собственной платежеспособности сельчанин должен перечислить денежные средства в сумме 1,5 тыс. рублей. Гражданин перевел деньги на указанный незнакомцем банковский счет. После этого автор объявления прислал мужчине адрес, по которому его якобы ждет девушка.

В кратчайшие сроки гражданин прибыл на место встречи. После этого мужчине вновь позвонил автор объявления, который сообщил, что девушке срочно нужны деньги в сумме 1,5 тыс. рублей. Мошенник обещал вернуть денежные средства. Пострадавший перевел деньги. После этого злоумышленник отключил свой телефон. Девушка на место встречи так и не прибыла.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф