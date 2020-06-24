В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
Вечером 23 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Севастопольской. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что возле дома №84 горит мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил мусорный контейнер на площади 0,3 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
Также читайте о том, что в Ельниковском районе произошел масштабный пожар.
Источник: 13.mchs.gov.ru