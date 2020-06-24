В Лямбирском районе бездомный мужчина обвиняется в совершении нескольких краж

В Лямбирском районе суд вынесет приговор в отношении гражданина без определенного места жительства, который обвиняется в совершении нескольких краж.

Первое преступление стражи порядка зарегистрировали в ноябре прошлого года. Из дачного дома жительницы Саранска, расположенного в селе Берсеневка, 40-летний гражданин, не имеющий определенного места жительства, похитил электрический паяльник и приставку для цифрового телевидения.

Также в ноябре минувшего года в полицию обратился житель села Берсеневка, который сообщил, что из его строящейся бани были украдены бензопила и электрический рубанок.

Затем ещё пять человек, проживающих в упомянутом населенном пункте, сообщили о похищениях золотых украшений, электрической переноски и кабеля. Общая сумма ущерба составила более 54 тыс. рублей.

Спустя некоторое время, стражи порядка задержали 40-летнего мужчину. Было установлено, что на протяжении определенного периода времени гражданин следил за домом, который планировал ограбить. Убедившись в том, что владельцы жилья отсутствуют, обвиняемый, вскрывая монтировкой окна, проникал в помещения. Похищенное имущество мужчина сдавал либо в ломбард, либо же в пункт приема металла.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что мошенники оставили жителя Кочкуровского района без интима и денег.

Источник: 13.мвд.рф