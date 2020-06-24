В Мордовии осудили виновника ДТП, в котором погибли два человека

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Саранска, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими.

Происшествие произошло днём 31 октября прошлого года на 28-м километре дороги, соединяющей Атяшево и Саранск. Было установлено, что 26-летний житель Саранска, находясь за рулем автомобиля марки «Шевроле», потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и врезалось в автомобиль марки «Мазда».

От полученных телесных повреждений пассажир «Шевроле» скончался на месте происшествия. Спустя некоторое время, в больнице от полученных вследствие ДТП травм умерла женщина, находившаяся в салоне «Мазды» в качестве пассажирки. Водитель данного транспортного средства выжил, но получил телесные повреждения крайней степени тяжести.

Известно, что водитель «Шевроле» в день ДТП возвращался с похорон, проходивших в одном из населенных пунктов Атяшевского района.

Решением Атяшевского районного суда в отношении 26-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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Источник: prokrm.ru