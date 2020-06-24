Работникам одного из предприятий Саранска после вмешательства прокуратуры выплатили задолженность по зарплате

В Саранске работники одного из местных предприятий не получили зарплату за февраль.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска в ходе проведения проверки было установлено, что 19 работников ООО «Октябрьское ЖРСУ» не получили заработную плату за февраль нынешнего года. В итоге образовалась задолженность по зарплате в размере более 240 тыс. рублей.

Кроме того, выяснилось, что руководство данного предприятия только в апреле погасило задолженность по заработной плате за январь.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате за февраль была погашена в полном объеме.

Директор ООО «Октябрьское ЖРСУ» был привлечен к административной ответственности.

Также читайте о том, что в Мордовии осудили виновника ДТП, в котором погибли два человека.

Источник: prokrm.ru