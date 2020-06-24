В Мордовии после вмешательства прокуратуры были устранены нарушения норм обращения с пестицидами и агрохимикатами

В Чамзинском районе после вмешательства прокуратуры были устранены нарушения законодательства в области обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в нарушение требований указанного законодательства на площадке зернового тока ООО «Ремезенское» под открытым небом хранились агрохимикаты, а именно «Селитра аммиачная» с содержанием азота не менее 34,4% общей массой 2,85 тонны, к которым имелся свободный доступ.

Периметр открытой территории хранения удобрений был огорожен лишь частично, что ставило под угрозу обеспечение сохранности аммиачной селитры, которая могла быть использована также для изготовления взрывчатых веществ.

По факту выявленных нарушений в адрес директора ООО «Ремезенское» прокурором района было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения законодательства были устранены, а одно лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора района должностное лицо организации было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru