Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Теньгушевского района

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Теньгушевского района, который несколько лет назад пропал без вести.

Сорокин Андрей Васильевич 1992 года рождения, являющийся жителем Теньгушевского района, с декабря 2015 года утратил связь со своими родственниками.

Известно, что молодой человек был одет в ветровку темного цвета, штаны серого цвета, кроссовки черного цвета, шапку серо-черного цвета, когда его видели в последний раз.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(883446)2-17-69 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что пропал без вести житель Зубово-Полянского района.

Источник: 13.мвд.рф