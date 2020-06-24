В Торбеевском районе судом была взыскана компенсация морального вреда, причиненного несовершеннолетнему

В Торбеево суд взыскал с местного жителя компенсацию морального вреда, причиненного его несовершеннолетнему пасынку.

В августе прошлого года 29-летний житель Торбеево, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие в отношении своего несовершеннолетнего пасынка, а также высказал в его адрес угрозы убийством.

Прокурор района направил в суд заявление о взыскании с виновного компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего в размере 10 тыс. рублей.

Исковое заявление Торбеевским районным судом было рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru