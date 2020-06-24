Прокуратура Мордовии следит за соблюдением законодательства о противодействии коррупции

В Мордовии сотрудники прокуратуры на постоянной основе следят за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.

В период с января по май нынешнего года прокуроры республики выявили 472 нарушения указанного законодательства. Было опротестовано 88 незаконных правовых актов, внесено 202 представления об устранении нарушений закона, в суды направлено 6 заявлений, в том числе 5 – о взыскании ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями, на общую сумму более 720 тыс. рублей.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности были привлечены 165 должностных лиц, в том числе расторгнут трудовой договор с муниципальным служащим.

По постановлениям прокуроров к административной ответственности за нарушения, носящие коррупционный характер, были привлечены 12 лиц, в том числе 5 юридических лиц за предоставление должностным лицам и лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконного вознаграждения с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 24,016 млн рублей.

При координирующей роли прокуроров в республике было выявлено 122 преступления коррупционной направленности, в том числе 56 фактов взяточничества.

В структуре коррупционных преступлений преобладают факты взяточничества (46 %), хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием (24,6 %), коммерческого подкупа (16,4 %), служебного подлога (9 %).

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Источник: prokrm.ru