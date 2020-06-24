В Мордовии пойдет под суд адвокат, обвиняемый в покушении на мошенничество

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении адвоката, который обвиняется в покушении на мошенничество.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в марте нынешнего года адвокат получил от родственницы своего подзащитного, являющегося фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту незаконного оборота наркотиков, 100 тыс. рублей из ранее оговоренных 250 тыс. За денежное вознаграждение обвиняемый обещал оказать влияние на принятие судебного решения по упомянутому делу. Адвокат заявлял, что в отношении его подзащитного будет применена минимальная мера наказания. На самом деле гражданин не имел никакого влияния на суд, а деньги планировал потратить в личных целях.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении адвоката находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Торбеевском районе судом была взыскана компенсация морального вреда, причиненного несовершеннолетнему.

Источник: prokrm.ru