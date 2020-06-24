В Саранске прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

В Саранске 23 июня прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Соревнования проводились в дистанционном формате. Пенсионеры соревновались в двух категориях по уровню подготовленности, среди которых «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь».

Возраст участников среди мужчин составлял 60 лет и старше, среди женщин – 55 лет и старше. В соревнованиях приняли активное участие представители нескольких районов Мордовии и Саранска.

Чемпионат проходил в следующих номинациях владения информационными технологиями: домашнее задание (презентация «Семейные истории Великой Победы»), работа в поисковой системе «Яндекс», задание по информационной безопасности, работа на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.

После подведения итогов победители и призеры были награждены грамотами и медалями.

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Источник: adm-saransk.ru