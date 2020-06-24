В нескольких районах Мордовии была объявлена пожарная опасность лесов четвертого класса

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что 24 и 25 июня будет иметь место пожарная опасность лесов четвертого класса.

Стоит отметить, что пожарная опасность имеет место не на всей территории Мордовии, а только в трех районах, среди которых Инсарский, Кадошкинский и Ковылкинский.

Необходимо упомянуть, что с 31 марта на территории республики действует особый противопожарный режим, который завершится 1 сентября.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Мордовии с июля подорожает проезд в пригородных поездах.

Источник: adm-saransk.ru