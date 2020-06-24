В Октябрьском районе Саранска началась заготовка кормов

В Октябрьском районе Саранска стартовала заготовка кормов.

Сельскохозяйственные предприятия указанного района города активно ведут заготовку сена и сенажа из многолетних трав. Своевременная уборка гарантирует не только высокое качество кормов, но и получение полноценных последующих укосов.

По состоянию на 24 июня скошено 1968 га многолетних трав (45% от плана) и заготовлено 10,5 тыс. тонн сенажа (69% от плана), 495 тонн сена (37% от плана).

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru