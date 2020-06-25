В Ковылкинском районе загорелась заброшенная постройка

В Ковылкинском районе произошло возгорание заброшенной постройки.

В ночь на 25 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Изосимовка. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит заброшенная постройка.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru