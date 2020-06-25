В Ленинском районе Саранска завершились работы по благоустройству дворов

В рамках реализации национального проекта под названием «Формирование комфортной городской среды» в Ленинском районе Саранска завершились работы по благоустройству дворовых территорий.

Работы по благоустройству были проведены по следующим адресам: ул. Васенко, д. 8, ул. А. Невского, д. 33А, ул. Энгельса, д. 24, ул. Ульянова, д. 77, ул. Попова, д. 45, ул. М. Расковой, д. 18, ул. Серадзская, д. 19, ул. Ботевградская, д. 86, ул. Полежаева, д. 120, ул. Ст. Разина, д. 23 и ул. Р. Люксембург, д. 20.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru