В УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы»

В УФСИН РФ по Мордовии среди психологов подведомственных учреждений был проведен первый этап конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы» в режиме видеоконференц-связи.

Конкурсанты оценивались по нескольким критериям, среди которых актуальность представленных работ, степень выраженности профессиональной позиции участников, уровень профессиональных знаний, структурированность, целостность выступлений, умение владеть вниманием аудитории, убедительность и доступность изложения информации.

По итогам конкурса победителем стала Ольга Раскольцева, старший психолог группы социально-психологической работы с осужденными участка для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы ИК-1. Второе место заняла Наталья Бутузова, старший психолог психологической лаборатории ЛИУ-3. Третье место разделили между собой Наталья Моисеева, психолог психологической лаборатории ИК-11 и Екатерина Харитонова, психолог психологической лаборатории ИК-10.

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Источник: 13.fsin.su