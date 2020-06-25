В Большеигнатовском районе утонул рыбак

В Большеигнатовском районе утонул мужчина.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 23 июня гражданин 1961 года рождения рыбачил на пруду, расположенном в селе Хухорево. Супруга мужчины обратилась в полицию после того, как он на протяжении нескольких часов не отвечал на звонки. Мобильный телефон гражданина местные жители обнаружили на берегу. Днём 24 июня водолазы извлекли труп мужчины из воды. В ходе осмотра тела рыбака какие-либо признаки насильственной смерти зафиксированы не были.

В настоящее время сотрудники следственных органов занимаются выяснением обстоятельств гибели мужчины.

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Источник: mordovia.sledcom.ru