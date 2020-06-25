В Саранске пойдет под суд мужчина, жестоко избивший свою сожительницу

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 36-летнего мужчины, который жестоко избил свою сожительницу.

Стражами порядка было установлено, что 14 апреля нынешнего года 36-летний гражданин распивал спиртные напитки в компании своей 51-летней сожительницы. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора на почве ревности. В процессе выяснения отношений мужчина нанес сожительнице несколько ударов кулаками по лицу, голове и рукам.

Женщина сразу же почувствовала резкое ухудшение состояния, но обратилась за помощью только на следующий день, поскольку боялась, что её сожителя привлекут к уголовной ответственности. Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы, ушибы и кровоподтеки лица, а также повреждения плеч.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 36-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф