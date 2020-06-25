В Теньгушевском районе в ДТП пострадал 19-летний мотоциклист

В Теньгушевском районе 19-летний мотоциклист устроил ДТП, в котором сам же и пострадал.

Происшествие произошло в ночь на 23 июня в посёлке Дачный. По предварительной информации, на улице Школьной 19-летний водитель мотоцикла, проявив невнимательность, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на опору спиртопровода, а затем врезалось в кирпичное ограждение.

Мотоциклист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская РБ».

Выяснилось, что у 19-летнего молодого человека нет водительского удостоверения. Кроме того, было установлено, что парень несколько раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф