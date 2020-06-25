В Дубенском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Дубенском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло утром 23 июня на 100-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 47-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-211440, в определенный момент движения должным образом не удержал контроль над управлением, проявив невнимательность, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Автомобилист, а также два его пассажира 41- и 32-летнего возраста доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Выяснилось, что водитель ВАЗа два раза привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

Также читайте о том, что в Теньгушевском районе в ДТП пострадал 19-летний мотоциклист.

Источник: гибдд.рф