В Краснослободском районе в ДТП пострадала 41-летняя женщина

В Краснослободском районе пострадала пассажирка опрокинувшейся иномарки.

Утром 23 июня на 61-м километре дороги, пролегающей между Ковылкино, Краснослободском, Ельниками и Первомайском, 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем марки «Мицубиси», в определенный момент движения отвлеклась от слежения за ситуацией на проезжей части, что в итоге спровоцировало съезд транспортного средства в кювет и его последующее опрокидывание.

Пострадала 41-летняя пассажирка иномарки. Женщина была госпитализирована в травматологическое отделение ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

Также читайте о том, что в Дубенском районе в результате ДТП пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф