В Саранске была остановлена легковушка, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

Днём 23 июня возле дома №153, расположенного по адресу – улица Пушкина, сотрудниками ГИБДД был остановлен легковой автомобиль марки «Лада-Гранта», за рулем которого находился 28-летний гражданин. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф