В Старошайговском районе легковушка врезалась в остановку

В Старошайговском районе легковой автомобиль врезался в остановку.

ДТП произошло вечером 24 июня 12-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Новое Акшино, Мизеряне, Подверниха и автомагистралью, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 40-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в остановку общественного транспорта.

Водитель легковушки получил телесные повреждения. Автомобилист был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф