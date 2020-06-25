В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 51-летняя женщина

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадала 51-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 24 июня недалеко от дома №80, расположенного по адресу – улица Косарева. По предварительным данным, 31-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Тойота-Королла», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-2111, по причине чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 51-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф