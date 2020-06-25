В Атяшевском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Инцидент произошел вечером 24 июня на территории населенного пункта Б. Манадыши. По предварительной информации, 64-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», во время движения по улице Октябрьской потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого совершило наезд на опору ЛТС.

Водитель иномарки и его 46-летний пассажир были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф