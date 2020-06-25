В Саранске злостный нарушитель ПДД устроил автомобильную аварию, в которой пострадал 19-летний парень

В Саранске по вине злостного нарушителя ПДД произошло ДТП, в результате которого пострадал 19-летний молодой человек.

Происшествие произошло вечером 24 июня на улице Т. Бибиной. По предварительной информации, 24-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Поло», при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21103, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 19-летнему водителю ВАЗа.

Известно, что с начала нынешнего года 24-летний автомобилист 11 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф